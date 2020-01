Ele é o parlamentar que mais levou emendas a Alvorada do Oeste, garantindo ações em várias frentes da gestão municipal

O Governo de Rondônia empenhou R$ 455.610,69 de emendas do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes, para atender a creche Fátima Azevedo e a Escola Monteiro Lobato no distrito de Terra Boa, ambas unidades educacionais localizadas no município de Alvorada do Oeste. O recurso será depositado nas contas da Prefeitura graças ao trabalho incansável do parlamentar em carrear recursos.

Laerte Gomes é o parlamentar que mais levou emendas a Alvorada do Oeste, garantindo ações em várias frentes da gestão municipal. “Estamos levando esses recursos para melhorar a creche Fátima Azevedo e a escola Monteiro Lobato em Terra Boa. Nosso compromisso com a população está sendo honrado”, disse o parlamentar.

