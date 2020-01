O trabalhador com direito ao FGTS que optar pelo saque-aniversário deve informar sua escolha até o mês de seu aniversário para receber no mesmo ano da adesão.

Por exemplo, aqueles que fazem aniversário em janeiro devem efetuar a adesão até o dia 31 do mês que vem para receber o dinheiro ainda em 2020. Se a opção ocorrer a partir do mês seguinte ao do nascimento, o trabalhador começa a receber apenas os valores no ano seguinte.

Veja o calendário de 2020:

