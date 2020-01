O chefe do executivo teve participação direta para garantir orçamento à altura da importância da Secretaria Municipal de Agricultura

Ao fazer um balanço sobre a pasta da Semagric explicou que o relatório do vereador Marcelo Reis, defendido por quase todos os vereadores, principalmente Jurandir Bengala e o vereador presidente Edwilson Negreiros, foi aprovado na semana passada e a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vai contar, agora em 2020, com um orçamento de 13 milhões, 995 mil reais. “Praticamente cinco vezes maior do que o que se tinha em 2019”, comemorou o prefeito.

Até meados de 2019 a Semagric era sub-secretaria e foi elevada à condição de Secretaria quando da posse do ex deputado Luiz Cláudio da Agricultura como titular da pasta, convidado pelo prefeito. O próprio Hildon Chaves fez questão de frisar que a Semagric precisa de recursos para fazer frente aos inúmeros projetos de fomento à produção rural, principalmente no modelo agricultura familiar, e o que é mais importante, conseguir cuidar da malha viária vicinal. “O estado tem 10 mil km de estradas vicinais e o município de Porto Velho tem quase sete mil. É possível manter trafegabilidade de qualidade nisso tudo sem recursos”, defendeu Hildon Chaves.

Para 2020 a Semagric vai contar com mais de sete milhões para cuidar das estradas vicinais, aproximadamente um milhão e meio para continuar desenvolvendo programas de fomento, como incentivo da mandiocultura, pró-leite, pró-café, transporte de calcário e promoção do desenvolvimento das cadeias produtivas da agricultura familiar.

O secretário da Semagric, Luiz Cláudio fez questão de ressaltar que em 2019, apesar dos poucos recursos, a Secretaria de Agricultura trabalhou de forma coordenada e a maioria das estradas vicinais estão em condições de trânsito, da mesma maneira que não houve paralisação em nenhum dos programas desenvolvidos pela Secretaria voltados para a melhoria a produção rural. “Nós recebemos diversas máquinas adquiridas com recursos do FiTHA2017/2018, estamos com muitas outras máquinas já licitadas e outras já licitadas e que serão entregues, esperamos, no inicio do ano.

AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO

No total, temos 27 máquinas pesadas em processo já consolidado para serem entregues nos primeiros meses de 2020. Com a garantia de recursos orçamentários, acredito que não teremos nenhum problema com manutenção e abastecimento, o que vai nos dar condições de começar a trabalhar bem cedo nas estradas vicinais”, disse Luiz Cláudio da Agricultura, agradecendo a Câmara de Vereadores no entendimento da importância da Semagric e pela confiança do prefeito Hildon Chaves. “Nós estamos com um programação bem elaborada, que teve a participação do prefeito e dos diretores dos departamentos da Semagric e vamos entrar 2020 prontos para fazer a diferença, consolidando de vez Porto Velho como um grande de produção rural”, assegurou Luiz Cláudio.

Comentários

comentários