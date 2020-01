Definido em R$1.170,00 o valor do novo piso salarial do Comércio de Porto Velho, acertado durante a primeira rodada de negociações da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, realizada no dia 30 de dezembro de 2019, entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Velho – Sindecom, Fecomércio e seus sindicatos filiados. Já o valor acordado para empresas que possuem até 11 empregados e que aderiram ao Regime Especial de Piso Salarial – Repis será de R$1.075,00.

Para o presidente da Comissão de Negociação Coletiva de Trabalho e vice-presidente da Fecomércio, Gladstone Frota o resultado foi satisfatório e democrático. “Todos os anos temos esse compromisso com os nossos sindicatos patronais, empresários, sindicatos laborais e empregados do nosso comércio. Iniciamos 2020 com vontade de trabalhar ainda mais em defesa da classe empresarial e dos seus trabalhadores em nosso Estado”, afirmou Gladstone.

