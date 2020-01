Objetivo é proporcionar condições a quem gosta de ficar ao ar livre, fazer caminhadas, piqueniques ou praticar esportes

Nesse período de férias escolares, ou mesmo aos finais de semana e feriados, as famílias de Porto Velho podem se reunir em espaços públicos como o Parque Natural (antigo Parque Ecológico), Parque Dr. José Adelino (Parque Circuito) ou no Skate Parque, entre outros mantidos pela prefeitura.

Todos eles passaram por melhorias e reformas realizadas pela gestão do prefeito Hildon Chaves, como forma de proporcionar as condições necessárias para atender bem a população que gosta de ficar ao ar livre, fazer caminhadas, piqueniques ou praticar atividades físicas, entre outras.

Conforme o diretor do Departamento de Proteção e Conservação Ambiental da Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Paulo Regis, “a orientação do prefeito Hildon Chaves e para dar mais qualidade aos usuários e tornar os locais mais atrativos às famílias”.

Parque Natural

No Parque Natural, com área de 400 hectares, a Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), reformou as trilhas de chão e de madeira no interior da floresta, instalou placas de energia solar, trocou a grama sintética do playground, construiu calçadas, instalou câmeras de monitoramento, implantou fraldário, sala para guias turísticos, pintura de meio-fio e calçadas e ainda disponibiliza sinal de internet.

O local é uma excelente opção para quem gosta do turismo ecológico e ter maior contato com a natureza.

Parque Circuito

Com área de 50 hectares e também conhecido como Parque das Seringueiras, o local ganhou portão e guarita nova, mais uma camada de brita na pista de caminhada, academia de ginastica ao ar livre, novo playground e iluminação, a Casa do Seringueiro, Defumador, reparos no meio-fio, letreiro e serviços de limpeza e manutenção.

Skate Parque

Também por meio da Sema, a Prefeitura mudou a realidade do Skate Parque, na avenida Guaporé com José Vieira Caúla, região Leste. Abandonado há muitos anos por gestões anteriores, o espaço que estava tomado por lixo, matagais, entulhos e usuários de droga, agora é outro.

A pista de caminhada que era coberta por brita, foi asfaltada, alargada e agora também está propícia a passeios de bicicletas, patins e skates. O espaço público ainda ganhou iluminação nova, reforma da quadra esportiva, plantio de várias mudas e manutenção constante, entre outras melhorias.

Parque da Cidade

Outro que recebeu melhorias foi o Parque da Cidade, na avenida Calama, ao lado do Shopping. O local conta com academia ao ar livre, pista de caminhada, espaço para shows, campo de futebol e um pequeno lago, entre outros atrativos.

