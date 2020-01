O mês de janeiro de 2020 será com chuvas muito acima da média no Acre, Rondônia, sul do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia e região de selva do Peru.

ALERTAS

ALERTA NÍVEL ALTO

Rondônia, Amazonas (centro, leste e sudeste), Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia (planícies e encostas) e Peru (encostas dos Andes): Probabilidade alta de ocorrência de chuvas intensas, com possibilidade de raios. Em algumas áreas, poderão ocorrer sérios transtornos à população.

RONDÔNIA

Em Rondônia, tempo quente e abafado, com chuvas passageiras e pontuais, principalmente na parte da tarde e nas primeiras horas da noite. Probabilidade alta de chuvas fortes em pontos de qualquer município.

A umidade ar mínima, durante a tarde, oscila, entre 50 e 70%, no sul e no oeste rondoniense, e, entre 55 e 75%, nas demais áreas.

Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste.

Temperaturas:

– Porto Velho, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Ariquemes, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Vilhena, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Costa Marques e Guajará-Mirim, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Cacoal, Ji-Paraná e Jaru, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC.

