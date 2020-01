Legislatura 1991/95 na Assembleia Legislativa de Rondônia, primeira vez em que a representação feminina teve um número grande de deputadas, cinco eleitas de forma direta

Janeiro, 7 : Em 1952 – Jesus Burlamaqui Hosana assume como o 6º governador do Território do Guaporé, (fev/1952/novembro/1953), e um fato controverso de sua administração foi a prisão de um grupo de médicos, empresários e funcionários públicos que Hosana acusava de quererem criar “uma república socialista” no Território. Em 1989 – Primeiro vestibular da Universidade Federal de Rondônia no campus do município de Rolim de Moura. COMEMORA-SE: Dia do Leitor, Dia do Mensageiro e Dia da Liberdade de Culto. FATOS: Em 1549 — Criação de um governo central no Brasil, o chamado Governo-geral, sendo Tomé de Sousa o primeiro Governador-Geral. 1610 – O astrônomo Galileu Galilei identifica as quatro luas do planeta Júpiter. 1785 — O francês Jean-Pierre Blanchard e o americano John Jeffries viajam de Dover, na Inglaterra, até Calais, na França, em 2 horas e meia, em um balão de gás, tornando-se os primeiros a cruzarem o Canal da Mancha pelo ar. No dia 7 de janeiro de 1830 morria, no Palácio de Queluz, em Portugal, Dona Carlota Joaquina Teresa Caetana de Bourbon e Bourbon, rainha consorte do reino unido de Portugal, Brasil e Algarves e rainha consorte de Portugal por seu casamento com o Dom João VI. 1929 – Surge em quadrinhos um dos personagens mais famosos da história: Tarzan. 1959 — Os Estados Unidos reconhecem o governo de Fidel Castro em Cuba, cinco dias após a tomada de Havana por um grupo de revolucionário. 1982 — Fundação do Museu Afro-Brasileiro, em Salvador, Brasil. 2015 — Atentado em Paris ao jornal satírico Charlie Hebdo deixa 12 mortos e 5 gravemente feridos. FOTO DO DIA: Legislatura 1991/95 na Assembleia Legislativa de Rondônia, primeira vez em que a representação feminina teve um número grande de deputadas, cinco eleitas de forma direta, na foto com o presidente Silvernani Santos as deputadas Lúcia Teresa, Marlene “Capeta” Goraieb, Odaísa Fernandes, Ini Fidelis e Elizabeth Badocha. Depois assumiu a suplente Ivone Abrão.

Lúcio Albuquerque

