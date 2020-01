Escola é mantida pela Assembleia Legislativa na função de capacitar o servidor público e também a comunidade

Desde a última segunda-feira (6) que a Escola do Legislativa (EL) retomou os seus trabalhos normais. A escola funciona na capacitação dos servidores da Assembleia Legislativa (ALE), mas também atende as câmaras de vereadores, prefeituras, governo do Estado, Judiciário, autarquias e superintendências federais e estaduais.

Mantida pela Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Laerte Gomes (PSDB), a escola atende os servidores da ALE com mais de 30 cursos de capacitação, inclusive Libras e Braille, visando a melhoria do serviço público. Em 2019 foram capacitados mais de 9 mil alunos, “todos certificados, sendo que mais de 6 mil deles na capital”, destaca o diretor geral, Fábio Ribeiro.

Os cursos serão retomados a partir do próximo mês de fevereiro. Segundo Fábio, as equipes de pedagogia e técnica da escola estão elaborando a grade de fevereiro, já em fase adiantada, que deverá estar concluída na próxima quinzena.

A meta neste ano é dobrar o número de alunos de 2019, pois a cada ano a escola aprimora e amplia sua capacidade de preparar os servidores públicos e parte da comunidade, “para enfrentar o mercado de trabalho, a cada dia mais difícil e disputado, seja no setor público ou no privado. Os deputados estão fazendo a parte deles disponibilizando e fortalecendo a escola”, diz Fábio Ribeiro.

A escola prioriza o servidor da ALE, mas também atende os demais órgãos públicos, sejam federais, estaduais ou municipais. As vagas excedentes são oferecidas à comunidade em geral, que tem a oportunidade de melhorar o currículo e conseguir mais e melhores oportunidades de emprego.

Os cursos são gratuitos e com turmas semanais, sendo a maioria deles com 20 horas/aula. Na inscrição o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó de 400g, ao Banco de Leite (BL) da escola. O total arrecadado mensalmente é distribuído a dezenas de entidades beneficentes cadastradas no BL e fiscalizadas pela direção, que atendam crianças com idade acima de um ano e a idosos.

A Escola do Legislativo funciona no antigo prédio da ALE, na Rua Major Amarante, 390, em Porto Velho, onde são ministradas as aulas e no interior com parceiros que formatam acordos com a escola.

