Na segunda-feira foi aberta a 2ª fase da Chamada Escolar, na qual pais ou responsáveis que já foram cadastrados na 1ª fase devem acessar o sistema para selecionar uma das opções das escolas com vagas remanescentes, no site da Prefeitura matriculaonline.portovelho.ro.gov.br

O acesso para a consulta da inscrição pode ser realizado via protocolo ou pelo CPF do responsável. No link “editar”, o responsável pelo estudante confere os dados já cadastrados e, caso necessário, deverá editar ou avançar. Em seguida na opção “escola”, editar de acordo com a relação de escolas com vagas disponíveis.

O período de acesso ao sistema para a 2ª fase da Chamada Escolar teve início na segunda-feira e vai até esta quarta-feira (8).

A divulgação do resultado e efetivação de matrícula da 2ª fase ocorrerá no período de 15 a 17 de janeiro. Quem não realizou cadastro na 1ª fase da Chamada Escolar, o sistema será reaberto na segunda quinzena do mês de janeiro para cadastro reserva.

O cadastro reserva é importante porque servirá para análise e planificação das ações da Semed, concernentes à adequação, ampliação ou construção de novas salas de aula na Rede Municipal de Ensino para atendimento da demanda.

Documentos

Caso seja contemplado com a vaga, o responsável deverá comparecer à escola para efetivar a matrícula e garantir a vaga. No ato da efetivação da matrícula será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos (original e cópia): Certidão de nascimento; CPF (Cadastro de Pessoa Física) do aluno (opcional); 2 fotos 3×4 (atualizadas) Histórico escolar ou declaração de escolaridade; Carteira de vacinação para crianças de até 06 anos de idade; Cartão do SUS; Cartão Bolsa Família; Comprovante de residência; Documento de Identidade (RG) e CPF do Pai/Mãe/Responsável Legal; Documento Judicial de Guarda de menor se for o caso; No caso de necessidade especial, apresentar laudo comprobatório.

