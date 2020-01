O nível do Rio Madeira subiu muito nos últimos dias, marcando 14,02 metros no fim da tarde desta quarta-feira (8) na cidade de Porto Velho. Esse volume de água é a cota de atenção para a capital rondoniense.

A cota de alerta do Rio Madeira é de 15 metros. O nível de transbordamento é 17 metros e uma eventual decretação de estado de emergência acontece a partir dos 17,5 metros, quando é constatado algum dano material, civil ou ambiental.

A sociedade está preocupada, porém, mobilizada. “Estamos abaixo do nível em comparação com a mesma data no ano anterior. O plano de contingência está pronto e, caso o rio suba fora do normal, será aplicado e famílias serão removidas”, diz Marcelo Santos, coordenador da Defesa Civil em Porto Velho.

Nas demais estações medidoras, como a de Abunã, por exemplo, a situação é considerada normal para o período. Em Abunã é realizada a travessia de balsa pelo rio Madeira na BR-364.

