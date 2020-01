A situação do estoque de sangue em Rondônia está em estado crítico. O alerta é da médica hematologista e hemoterapeuta da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron), Ana da Carolina Gonzaga de Melo. Na Capital, onde concentra a maior demanda, há apenas 40 bolsas de sangue O+, quando o normal são 100 bolsas.

As 100 bolsas representa um estoque para três dias, mas o estoque atual é suficiente apenas para um dia. O tipo O+ é responsável por aproximadamente 50% do consumo e o A+, representa de 20% a 30%, mas a Fhemeron reforça que precisa de doações de todas as tipagens.

Não é apenas uma bolsa transparente com 450 ml de sangue. São crianças com anemia falciforme que necessita de transfusão para continuarem existindo, são jovens que receberam um diagnóstico que ameaça interromper sonhos e precisam passar por cirurgia, são pais, mães, filhos, avós, amigos, gente que depende de uma única atitude: a doação.

A Fhemeron já conseguiu a adesão a esse gesto solidário de salvar vidas da Polícia Militar de Rondônia, da Base Aérea e também da Força Jovem Universal (FJU). ‘‘Nós solicitamos ao comandante que mobilize os policiais militares, a Base Aérea já confirmou que fará a doação no dia 14 quando haverá o ingresso de novos integrantes, e a FJU da Universal que já vem colaborando com as doações também irá ajudar a elevar o estoque de sangue no sábado’’, disse a assistente social da Fhemeron, Maria Luiza Pereira.

A médica faz um apelo para que mais instituições e toda a sociedade civil se junte a esta causa não só em Porto Velho, mas em todo o Estado. Além da Capital, a situação do estoque de sangue está crítico na unidade de Ji-Paraná e Cacoal.

As bolsas de sangue são destinadas tanto a pacientes oncológicos, pediátricos, cirúrgicos, quanto para as vítimas de traumas, cujo número aumenta neste período de férias.

Ainda de acordo com Ana Carolina, neste primeiro momento, de estoque crítico, é necessário que uma média de 100 pessoas por dia compareçam à Fhemeron para doar e equilibrar o estoque de sangue. “Sem o abastecimento necessário, cirurgias [eletivas] são canceladas para preservar as urgências. Nós chamamos todos aqueles que já são doadores, e quem nunca doou para aproveitar essa chance de doar pela primeira vez, pois será muito benéfico para vários pacientes’’, afirma a médica.

REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DOADOR DE SANGUE

– Estar em boas condições de saúde

– Ter entre 18 e 69 anos de idade

– 16 e 17 anos poderá doar acompanhado dos pais ou responsáveis legais

– Ter peso acima de 50 kg

– Estar alimentado, evitando alimentação gordurosa (Aguardar três horas após o almoço)

– Homem pode doar até 4 vezes ao ano em intervalos de 60 dias (dois meses)

– Mulher pode doar até 3 vezes ao ano em intervalos de 90 dias (três meses)

– Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas

IMPEDIMENTOS TEMPORÁRIOS

– Estar gripado ou com febre

– Estar grávida ou amamentando

– Estar em tratamento médico

-Ter ingerido bebida alcoólica no dia da doação (12 horas)

-Ter tatuagem feita há menos de um ano

-Ter feito endoscopia digestiva nos últimos seis meses

-Ter tido malária nos últimos 12 meses

IMPEDIMENTOS DEFINITIVOS

– Ter tido doença de Chagas

– Ter tido hepatite após os 11 anos de idade

– Ter sido exposto à situação ou comportamento que levem a risco acrescido para infecções sexualmente transmissíveis

É obrigatório apresentar documento de identificação com fotografia, emitido por órgão oficial.

ENDEREÇO DOS HEMOCENTROS

Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia – Porto Velho

Rua Benedito de Souza Brito, s/nº, Setor Industrial

CEP 76.821-080. Porto Velho / Rondônia

Telefones (69)3216-2234/2204 ou 0800 642 5744

Horários de funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 7h15 às 18h30

Sábado – 7h15 às 12h

Unidade de Coleta e Transfusão de Ariquemes

Rua: Cassiterita, nº 3613 – Centro

Ariquemes – RO. CEP 76872-874

Telefone: (69) 3535-2659

Horário de funcionamento: 7h às 13h

Unidade de Coleta e Transfusão de Ji-Paraná

Rua: Vilagran Cabrita, nº 1440 – Centro

Ji-Paraná – RO. CEP 76872872

Telefone: (69) 3421-1615

Horário de funcionamento: 7h às 13h

Unidade de Coleta e Transfusão de Rolim de Moura

Av. Cuiabá Nº 5424, Bairro Planalto ao lado do Hospital Municipal.

Rolim de Moura – RO. CEP 76940-000

FONE: (69) 3442-1328

Unidade de Coleta e Transfusão de Cacoal

Av. Malaquita, s/nº – Bairro Josino Brito.

Ao lado do Hospital Regional.

Cacoal – RO. CEP 76962308

Telefone: (69) 3441-0821

Horário de funcionamento: 7h às 13h

Hemocentro Regional de Vilhena

Av. Jô Sato, nº 405 – Bairro Nova Vilhena.

Vilhena RO – CEP: 76980-000

Telefone: (69) 3341-0821

