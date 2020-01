PREVISÃO DO TEMPO PARA SEXTA-FEIRA (10/1/2020)

ALERTAS

ALERTA NÍVEL MÉDIO

Rondônia, Amazonas (centro, leste, sudeste e sul), Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia (planícies e encostas) e Peru (encostas dos Andes): Probabilidade alta de ocorrência de chuvas intensas, mas pontuais, com possibilidade de raios.

CONDIÇÕES GERAIS NO MOMENTO

1. A incursão de umidade do Atlântico provoca chuvas pontuais, em geral, passageiras, principalmente na parte da tarde e nas primeiras horas da note, em áreas de Rondônia, Amazonas (centro, nordeste, leste, sudeste e sul), Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia (planícies e encostas) e Peru (encostas dos Andes). Chove forte, com raios e trovoadas, em algumas áreas.

2. Tempo muito quente predomina no Acre, no sudoeste, oeste, noroeste e norte do Amazonas e no norte da região de selva do Peru. A possibilidade de chuvas é baixa, mas, caso ocorram, serão passageiras e pontuais.

3. Nos Andes bolivianos e peruanos, ocorrem chuvas diariamente, sendo intensas em muitas áreas. Em Lima e no centro e sul do litoral do Peru, o sol aparece por entre muitas nuvens, com calor abafado durante o dia. Calor intenso e abafado no litoral norte do Peru e no norte da região de selva peruana.

PRÓXIMOS DIAS

Rondônia, Amazonas (centro, nordeste, leste e sudeste), Mato Grosso, Bolívia (planícies e encostas dos Andes) e Peru (região de selva e encosta dos Andes): Tempo quente e abafado, com chuvas pontuais diárias, que podem ser fortes, vai predominar durante esta e a próxima semana.

FASES DA LUA

Atual: cheia, às 14h21min desta sexta-feira.

Próximas (horário de Rio Branco):

quarto-minguante, no dia 17 de janeiro de 2020, às 7h58min;

nova, no dia 24 de janeiro, às 16h42min;

quarto-crescente, no dia primeiro de fevereiro, às 20h42min;

cheia, no dia 9 de fevereiro, às 2h33min;

quarto-minguante, no dia 15 de fevereiro, às 17h17min;

nova, no dia 23 de fevereiro, às 10h32min.

PLANETA VISÍVEL

Você pode ver, neste dias, o planeta Vênus, que é o ponto mais brilhante no céu. Olhe para o lado oeste, onde o Sol se põe, logo no início da noite.

ESTAÇÕES DO ANO

Atual: verão, começou no último dia 21 de dezembro.

Próximas (horário de Rio Branco):

– outono, a partir do dia 19 de março de 2020, às 22h50min;

– inverno, a partir do dia 20 de junho de 2020, às 16h44min;

– primavera, a partir do dia 22 de setembro de 2020, às 8h31min;

– verão, a partir do dia 21 de dezembro de 2020, às 5h2min.



SOL

Porto Velho: Nasce às 6h5min e se põe às 18h41min.

DAVI FRIALE

