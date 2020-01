Atendimento será realizado de segunda a sexta-feira das 10h às 17h e para alguns serviços com horários diferenciados conforme o tipo de demanda

Porto Velho, 10 de Janeiro de 2020 – A partir desta segunda-feira (13/01) a Polícia Federal (PF) passa a oferecer os serviços de atendimento ao cidadão na unidade do Tudo Aqui, do Porto Velho Shopping. Emissão de passaportes, atendimento a estrangeiros, controles de armas (registro e porte), serviço de certidões negativas (protocolo) e segurança privada serão atendidos exclusivamente na nova localidade, ficando o atendimento na sede da PF desativado.

De acordo com o superintendente do Porto Velho Shopping, Cássio Mendonça, os novos serviços agregam mais valor ao Tudo Aqui do shopping. “Nossa intenção com o Tudo Aqui é exatamente oferecer tudo em um local só. E essa mudança só agrega para nossos clientes que agora vão desfrutar de mais esse serviço”, disse Mendonça.

O superintendente do shopping informa também que mais serviços serão iniciados em 2020. O próximo já previsto para iniciar em fevereiro, será os atendimentos da receita federal.

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira das 10h às 17h e para alguns serviços com horários diferenciados conforme o tipo de demanda. Para passaporte o atendimento é mediante agendamento prévio na internet pelo site da PF.

