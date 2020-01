Aos médicos, ele teria dito que procurou pelo “viagra de touro” porque planejava passar a noite com uma mulher de 30 anos

Um homem precisou ser hospitalizado em um hospital na cidade de Veracruz, no México, após três dias contínuos de uma ereção provocada por uma medicação estimulante. De acordo com o corpo médico que o atendeu, o paciente teria utilizado um remédio usado por touros em processos de reprodução. A informação, divulgada pelo jornal mexicano La República, é de que o homem precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência logo após dar entrada no hospital.

Aos médicos, ele teria dito que procurou pelo “viagra de touro” porque planejava passar a noite com uma mulher de 30 anos. Em nota, o hospital IMSS afirmou que o paciente “ingeriu um estimulante sexual vindo de Veracruz, utilizado pelos fazendeiros da região como estimulante de touros no acasalamento”. Por questões de segurança, a unidade médica não divulgou a identidade do paciente.

uol

Comentários

comentários