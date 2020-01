Parte dos recursos devem ser repassados a entidades como o Hospital do Amor, o Hospital São Daniel Comboni e Santa Marcelina

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa vai anunciar após o recesso parlamentar, no próximo mês, a devolução aos cofres do Executivo, de mais de R$ 40 milhões economizados no ano passado O anúncio foi feito nesta terça-feira (13) pelo presidente da Casa de Leis, Laerte Gomes (PSDB), destacando o empenho de todos os parlamentares na grande economia. “Cortamos custos, reduzimos contratos, diminuímos as despesas e conseguimos economizar esse valor, passados 10 meses à frente da presidência do Legislativo, frutos de uma gestão comprometida e do envolvimento de todos nossos parlamentares”, disse Laerte, explicando ainda que deve convocar entrevista coletiva para detalhar o assunto.

O presidente Laerte Gomes destacou ainda que assim que anunciar aos rondonienses os valores exatos da economia iniciada em 1º de fevereiro e até 31 de dezembro do ano passado, vai se reunir com os parlamentares e o governador Marcos Rocha, para definirem de que forma esse recurso deverá ser utilizado. “O dinheiro vai ser devolvido com indicações para o uso, como ajuda aos municípios e algumas entidades como o Hospital do Amor, o Hospital São Daniel Comboni (Cacoal) e o Hospital Santa Marcelina e outras instituições que tratam de usuários de álcool e droga”, disse. “A economia desses recursos sempre esteve entre nossas metas de gestão. Fizemos uma série de mudanças na Assembleia para que esse recurso fosse devolvido e utilizado nessas áreas prioritárias para nosso povo”, afirmou.

