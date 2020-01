Distrito fica localizado a 50 km de Ouro Preto do Oeste e tem população estimada de 5 mil habitantes

Na manhã desta quarta-feira (15), o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Laerte Gomes (PSDB), recebeu em seu gabinete o vereador de Ouro Preto do Oeste, Edis Farias do Amaral. Durante o encontro, o vereador solicitou a reabertura do Posto Avançado da Ciretran do distrito de Rondominas.

De acordo com o vereador, o distrito fica localizado a 50 quilômetros de Ouro Preto do Oeste e possui uma população estimada de aproximadamente cinco mil habitantes, com uma frota média de 1.500 veículos, entre carro e motos. “Os moradores de Rondominas clamam pela reabertura desse posto avançado, pois facilitaria que precisa fazer a renovação anual do documento do seu veículo”, diz Amaral.

De pronto, o presidente Laerte Gomes, entrou em contato com o secretário chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, que se comprometeu a verificar junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), a possibilidade de atender a demanda do vereador e dos moradores do distrito de Rondominas.

