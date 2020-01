As vistorias aconteceram no Mercado do Peixe e estrada de Santo Antônio

O prefeito Hildon Chaves esteve na manhã desta quarta-feira (15) vistoriando as obras de pavimentação do Mercado do Peixe, localizado no Porto Hidroviário do Cai n’Água no bairro Triângulo e também na estrada de Santo Antônio.

Como forma de proporcionar maior fluidez ao trânsito e facilitar o acesso aos pontos turísticos da capital, o prefeito Hildon Chaves, esteve vistoriando os serviços de asfaltamento no Mercado do Peixe.

Para o prefeito o Mercado é um importante ponto turístico da cidade, oferecendo uma variedade de iguarias regionais com os seus restaurantes localizados a beira do rio Madeira.

“O Mercado do Peixe é um ponto turístico importante e que faz parte da história de Porto Velho. Ele esteve abandonado por muitos anos, agora estamos realizando essa revitalização, colocando o asfaltamento, pedra brita nos trilhos, reformando os acostamentos, também vamos recapear o estacionamento e colocar uma iluminação nova, ou seja, vamos dar uma repaginada neste lugar tão especial da capital”, disse o prefeito.

Em seguida Hildon Chaves, foi vistoriar as obras de pavimentação da estrada de Santo Antônio, que dá acesso à igrejinha, outro ponto turístico bastante visitado da capital, onde pode avaliar o adiantamento dos serviços de sub-base com a parte de drenagem, desvio da água e sub-base para o asfalto, além da sinalização horizontal que a Secretaria de Trânsito está realizando nas partes do asfalto que estão sendo finalizadas.

Os serviços de asfaltamento que iniciaram em dezembro, compreendem o trecho do cemitério até a igrejinha. Já a obra que está sendo fiscalizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos (Semisb), tem a previsão de ser finalizada em sessenta dias, conforme contrato com a empresa, o que foi possível através de uma emenda parlamentar da deputada federal Mariana Carvalho.

