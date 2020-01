A audiência será realizada às 16h, no auditório da sede do TJRO, localizado na Rua José Camacho n°: 585, Bairro Olaria

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) realizará audiência pública, nesta sexta (17), com o objetivo de divulgar os resultados da análise dos recursos em face do XX Concurso para o cargo de Juiz Substituto. As provas objetivas do certame foram aplicadas em outubro do ano passado.

A audiência será realizada às 16h, no auditório da sede do TJRO, localizado na Rua José Camacho n°: 585, Bairro Olaria.

