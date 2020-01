Os nomes mais fortes continuam os mesmos: Hildon, Léo, Daniel, Nazif, Vinicius.

DUAS DEZENAS DE NOMES

Vamos tentar colocar todos no mesmo tópico: Hildon Chaves, Léo Moraes, Daniel Pereira, Mauro Nazif, Vinicius Miguel, Eyder Brasil, Breno Mendes, Cristiane Lopes, Guto Pellucio, Fabrício Jurado, Elis Regina, Jaime Gazola, Pimenta de Rondônia, Roberto Sobrinho, Fátima Cleide, Hermínio Coelho, Edgar do Boi, Kazan Roriz, Aluízio Vidal, Jesuíno Boabaid.

Todos esses 20 nomes já foram citados, alguns mais, alguns menos, como possíveis candidatos à Prefeitura da Capital. Ainda há dúvidas se o PT vai indicar alguém (Roberto Sobrinho, se puder concorrer, é certamente o mais forte da sigla) ou se aliará a alguma coligação que o fortaleça. Hermínio Coelho quer concorrer, mas se não tiver recursos para disputar a Prefeitura, vai recomeçar sua carreira tentando voltar à Câmara de Vereadores, que, aliás, já presidiu.

Os nomes mais fortes continuam os mesmos: Hildon, Léo, Daniel, Nazif, Vinicius. Mas nada está nem perto de ser definitivo. E ainda faltam indicações que podem vir com apoio do Palácio Rio Madeira/CPA e outra com o aval do MDB, que continua sendo o maior partido do Estado. Caberá tanta gente na urna ou a depuração natural vai reduzir a poucos os pretendentes?

Comentários

comentários