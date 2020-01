Parlamentar destacou união política e prevê grande crescimento da cidade

Uma grande ação política, encampada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) garantiu o início das obras do esgotamento sanitário de Ji-Paraná, no mês de setembro. O trabalho do parlamentar foi destacado pelas autoridades municipais e até pelo governador do Estado Marcos Rocha, que agradeceu o empenho de Laerte e de todos os deputados na aprovação de projeto que garantiu ao DER poderes para gerenciar a obra.

“Essa obra vai transformar Ji-Paraná e consequentemente a vida de todos os moradores, pois eles terão qualidade de vida. Pedi para que eles fiquem de olho e fiscalizem o andamento da obra, para que ela seja concluída no prazo previsto. Esperamos também que a empresa contrate mão-de-obra do próprio município para gerar emprego e renda”, disse Laerte durante a solenidade que deu o pontapé inicial na obra, orçada em R$ 150 milhões, com as primeiras ações sendo desenvolvidas no bairro Boa Esperança, localizado no 2º Distrito da cidade.

O presidente sempre destacou a união política de todos os envolvidos, desde o prefeito à bancada federal, para liberar os recursos. Ele disse que conhece muito bem o efeito positivo dessas obras. Quando exerceu o cargo de prefeito em Alvorada do Oeste, Laerte Gomes lembra que comandou o projeto cem por cento do esgoto sanitário. “A cidade deu um salto em desenvolvimento. E não será diferente em Ji-Paraná. Até para conseguir recurso é mais fácil quando há esgoto instalado na cidade”.

O reconhecimento do trabalho realizado por Laerte Gomes pelas obras foi destacado várias vezes pela classe política, como os vereadores Marcelo Lemos, Beto Wosniack, Josiel Carlos de Brito, Wlinton Poggere Goes (Negão) e Nim Barroso. Eles reconheceram o empenho do presidente para agilização do projeto junto ao Governo do Estado.

Outra importante obra, retomada por ação do presidente Laerte Gomes em Ji-Paraná foi a de conclusão do complexo Beira Rio Cultural, através do DER.

“Conseguimos intervir e realocar o orçamento e relicitar essa importante obra”, destacou.

O espaço contará com dois quiosques, um restaurante, banheiros públicos, estacionamento, paisagismo, playground, academia ao ar livre e a praça com iluminação em toda área. “Depois de ficar anos abandonado, sem dúvidas, essa revitalização devolverá ao Beira Rio esse status de ponto turístico, que aliás, esperamos que possa promover momentos de lazer, de encontro e de diversão para todos aqueles que voltarem a frequentá-lo e aos que tiverem a oportunidade de conhecer pela primeira vez esse belíssimo espaço às margens do nosso Rio Machado”, afirmou o presidente.

