Há mais de 30 anos a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Fecomércio atua em defesa dos interesses do comércio e dos empresários de Rondônia. Com sua forte representatividade institucional tem obtido ao longo dos anos inúmeras conquistas para a classe empresarial como por exemplo, o aumento do subteto do simples estadual que passou de R$1,8 milhão para R$3,6 milhão, a regulamentação da Lei do ICMS que resultou na diminuição de 1% na alíquota geral, a Lei estadual 688/96 da responsabilidade solidária entre contadores e empresários e a alteração da Lei 591/2015 que institucionaliza a cobrança de taxas ambientais.

É possível destacar ainda outras conquistas como a diminuição de tributação de imposto junto à Suframa e a manutenção do veto n°12/2019 ao projeto de lei 732/2017 que regulamenta o sistema e inclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito – contra o envio das cartas AR, a implantação do Sistema Elo – conectores de embarque e desembarque no aeroporto de Porto Velho, entre outras lutas e defesas, como a melhoria da malha aérea de Rondônia e a revitalização dos aeroportos do interior, o alfandegamento do aeroporto de Porto Velho, revitalização da BR 319, e a construção da ponte sobre o rio Abunã.

Para que esse trabalho em defesa dos empresários e do comércio continue a dar bons frutos a Contribuição Sindical Patronal é fundamental. É através da contribuição que a Fecomércio mantém a representatividade do empresário em vários segmentos no âmbito municipal, estadual e federal, garantindo a segurança e a defesa de interesses do setor. “Empresário, conte com a nossa mão amiga! Queremos continuar a trabalhar pelo crescimento e fortalecimento da sua empresa, representando seus interesses nas leis, convenções e negociações, garantindo o melhor para você, sua empresa e nosso comércio”, reforçou o presidente da Fecomércio, Raniery Araujo Coelho.

A Federação do Comércio oferece ainda aos empresários serviços como o Repis – Regime Especial de Piso Salarial, Certificado Digital, Carta de Exclusividade e Certificação de Origem Digital, ferramentas que dão mais segurança e praticidade nas operações empresariais. As empresas também podem contar para os colaboradores e seus dependentes, dos serviços oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac e o Serviço Social do Comércio – Sesc, assistência em educação, saúde, cultura, esporte e lazer.

A contribuição sindical 2020 já pode ser emitida no endereço www.fecomercio-ro.com.br, na aba serviços “Contribuição Sindical – Emissão de Guia”. Lembrando que o recolhimento é facultativo, porém garante inúmeros benefícios para sua empresa e ao comércio em geral.

Comentários

comentários