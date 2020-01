Estão sendo realizadas obras de drenagem asfaltamento, tapa buracos e encascalhamentos em vários bairros da capital

A prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria de Obras e Pavimentação (Suop), tem realizado diversos serviços na capital, como a pavimentação de pontos turísticos na Estrada de Santo Antônio e Mercado do Peixe localizado no Cai N’Água.

Preocupada com a trafegabilidade dos veículos e pedestres neste período chuvoso, uma equipe realiza nesta segunda-feira (20), trabalhos de encascalhamento, desta vez, no trecho da galeria localizada na avenida Mamoré na região do bairro Flamboyant, com cerca de 400 (quatrocentos) metros, com previsão de ser finalizada ainda nesta segunda-feira.

DRENAGEM

Já no bairro Olaria, uma equipe está realizando os serviços de drenagem, no trecho da avenida Calama com a rua Jamari, os serviços de manutenção estão sendo realizados devido ao afundamento do sistema de rede de água pluviais, pois tem sido utilizado indevidamente pela população como forma de descarte de lixo. O serviço de desentupimento acontece em três pontos e tem previsão de ser finalizado até o final da semana.

TAPA-BURACOS

Continuando com os trabalhos, nesta segunda-feira foram iniciados os serviços de tapa buracos com a implementação de Tratamento Superficial Duplo (TSD), no bairro Embratel e Flodoaldo Pontes Pinto, nas ruas Colômbia, Peru, Costa Rica e Barbados.

Visando diminuir o volume de buracos nas ruas da capital, o trabalho em TSD consiste em um tipo de revestimento asfáltico frio, e de execução rápida. Portanto é um revestimento flexível e cria um tipo de capa que, além de impermeabilizar o pavimento e proteger a infraestrutura, proporciona um revestimento anti-derrapante.

De acordo com um cronograma, todas as ações estão sendo executadas par atender os bairros em situação de maior urgência, com uma execução contínua e programada, que permite dar mais celeridade aos serviços, permitindo que a cada semana uma ou mais localidades sejam beneficiadas.

