A prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de agricultura realizou na semana propriedade do agricultor Carlos Estefani, localizada na linha 180, km 5,5 lado norte, serviço de aração, aplicação de calcário, fósforo e semente de pastagem.

O secretário municipal de Agricultura, Dionísio Pereira Braga, “Goiaba” destacou que a secretaria municipal de agricultura possui implementos agrícolas para atender os produtores rurais nos mais variados serviços que envolva adubação e calagem e os trabalhos tem sido realizados atendendo a demanda da comunidade rural e a determinação do prefeito Luiz Ademir Schock, Luizão do Trento, que tem oferecido estrutura para melhorar a produção agrícola.

O prefeito Luizão do Trento lembrou que a Semagri possui técnicos que regulam as máquinas para aplicação dos referidos fertilizantes, na dose recomendada conforme análise de solo e principalmente para aumentar a produtividade.

Todo o trabalho realizado na propriedade Carlos Estefani, foi feito com o acompanhamento do técnico Wallisson Milard Pessôa, integrante da equipe da Semagri, responsável por acompanhar e dar assistência técnica aos produtores do município.

