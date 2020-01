“Cantora está ansiosa para o início do reality show

A cantora Anitta não está no Brasil e só ficou sabendo da lista de participantes do BBB20 no último domingo (19). Ao receber a lista com os nomes dos 18 participantes por meio de uma amiga, a funkeira debochou do que vai acontecer com os convidados famosos que integram o elenco.

“Só consigo pensar uma coisa: quem vai lavar a louça? Quem vai varrer o chão? Quem vai fazer a comida?”, indagou a poderosa. “Só quero que comece logo para eu ver quem vai lavar a louça, varrer o chão, lavar o banheiro. Olha, eu quero muito ver! Que genial! Ideia muito legal! Amei”, emendou na sequência.

Correndo de críticas após o comentário feito, Anitta aproveitou para explicar como funciona a divisão de tarefas na sua casa. “Antes que vocês comecem a falar, na nossa casa tem uma coisa: Mariana sabe que eu detesto lavar louça, mas eu cozinho para as pessoas, tá bom? A gente divide as tarefas”, concluiu.

Babu Santana (ator), Gabi Martins (cantora), Lucas Chumbo (surfista), Manu Gavassi (cantora e atriz), Mari Gonzalez (influenciadora digital), Rafa Kalimann (influenciadora digital), Petrix Stevan (ginasta), Pyong Lee (hipnólogo) e Boca Rosa (influenciadora digital) são os famosos que integram o grupo Camarote do BBB20.

