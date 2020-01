Processo seletivo, cujas inscrições começam na segunda-feira (20.1), será realizado para preencher o cargo de Assessor II da SPJ

A comissão instituída pelo Tribunal de Contas (TCE-RO) para a realização de processos seletivos para cargos em comissão divulgou nesta sexta-feira (17) o Chamamento nº 001/2020 (acesse aqui), destinado ao preenchimento do cargo em comissão de Assessor II, TC/CDS-2, visando atuar na Secretaria de Processamento e Julgamento.

No documento – publicado na edição 2033 do Diário Oficial eletrônico do TCE-RO –, estão definidas todas as regras da seleção. Entre os requisitos para ocupar o cargo, o interessado deve possuir, preferencialmente, graduação em nível superior na área de Direito, assim como atender os critérios da Lei da Ficha Limpa.

As inscrições estarão abertas a partir das 7h30 da próxima segunda-feira (20), estendendo-se até as 13h30 da próxima quinta-feira (23). Para tanto, os interessados deverão preencher o formulário eletrônico específico disponível neste link.

ETAPAS

O processo seletivo consistirá de quatro etapas, com convocação apenas por meio eletrônico: análise de currículo e de memorial; prova teórica eu prática; avaliação de perfil comportamental; e entrevista técnica e/ou comportamental.

As etapas serão realizadas nas datas previstas no anexo I do cronograma do edital do processo seletivo.

A remuneração (subsídio) do cargo de Assessor II é de R$ 7.097,49, fixado pela Lei Complementar n. 1.023/2019, já incluídos os auxílios.

Com a realização do processo seletivo, o Tribunal de Contas busca, entre outros objetivos, democratizar o acesso de candidatos a cargos em comissão, garantindo os princípios de meritocracia e impessoalidade no procedimento de nomeação e valorizando os servidores.

