O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, recebeu a boa notícia na noite de terça-feira (21/1), em seu gabinete, no ‘prédio do relógio. Durante a visita do deputado federal Coronel Chrisóstomo, o parlamentar informou que está destinando mais duas emendas para o Município, sendo uma para aquisição de 13 ônibus escolares e cerca de R$ 4 milhões para asfaltamento de rua.

“O deputado federal Coronel Chrisóstomo veio trazer boas notícias. Concluindo seu primeiro ano de mandato, já está mandando emendas expressivas para Porto Velho. Ele me comunicou hoje, o encaminhamento de 13 ônibus escolares para os distritos, na zona rural de Porto Velho. Isso é um reforço importantíssimo e nos ajuda a resolver um grave problema que vem se arrastando há vários anos”, comemora Hildon Chaves.

Mas a boa notícia não para por aí. “Ele (Chrisóstomo) também está destinando aproximadamente R$ 4 milhões para asfaltamento da rua Itatiaia até chegar a rua Capão da Canoa. É um novo acesso que vai contribuir muito para a melhoria da mobilidade urbana da zona Leste da nossa Capital e em nome do povo de Porto Velho, eu agradeço o empenho do deputado Coronel Chrisóstomo e o parabenizo, que nesse primeiro ano de mandato já está dando frutos e dando retorno para a cidade de Porto Velho”, acrescentou o prefeito.

“Eu destinei quase R$ 4 milhões especificamente para a zona Leste, porque eu convivi com a zona Leste no período em que era secretário e vi a grande necessidade daqueles bairros com a falta de pavimentação asfáltica. Acho que vai ajudar muito a prefeitura e também destinei 13 ônibus escolares para atender as crianças dos nossos distritos. Isso vai contribuir muito para a qualidade de vida dessas crianças e para a educação”, frisou Chrisóstimo.

De acordo com Hildon Chaves, os ônibus conquistados via emendas parlamentares vão substituir parte daqueles que a prefeitura iria comprar com recursos próprios. “Isso vai trazer uma economia para Porto Velho. A deputada federal Mariana Carvalho também está mandando ônibus juntamente com o senador Marcos Rogério, num total de 28 ônibus e mais 13 do coronel Chrisóstomo. Vamos transformar os recursos que deixamos de gastar em benfeitorias para os próprios distritos”, pontuou.

