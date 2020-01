Encontro serviu para alinhar o entendimento entre as partes buscar melhorias para a população e também aos servidores

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, se reuniu no final da tarde desta terça-feira (21/1), com os diretores das Unidades Básicas de Saúde da capital, com objetivo de traçar um raio-x da atual situação e projetar as melhorias no atendimento à população e nas condições de trabalho dos servidores. O encontro aconteceu no auditório do ‘prédio do relógio’, sede da Prefeitura.

“Vamos fazer um alinhamento com os diretores das nossas unidades de saúde, para que a gente faça uma troca de experiências, para que eles apresentem as reivindicações e a gente ver em que podemos melhorar. Sabemos que precisamos avançar na nossa saúde aqui em Porto Velho e os nossos diretores são a nossa linha de frente. Esse é o motivo dessa reunião. É mais para ouvi-los e juntos conseguirmos construir novos caminhos, caminhos mais eficazes para as melhorias”, disse.

Além de mostrar ao prefeito os planos para cada Unidade Básica de Saúde da região urbana do Município, conforme as orientações da gestão municipal, “eles também estão aqui para mostrar o trabalho, o que melhorou, os avanços, os desafios, quais são as dificuldades e fazer um raio-x para projetar o que vai acontecer daqui para frente”, frisou a secretária de saúde, Eliana Pazini.

Hildon Chaves fez uma breve explanação da situação caótica em que encontrou a saúde no início do seu mandato e dos avanços alcançados até aqui, sempre visando melhorias para a população e para os trabalhadores do setor. Depois foi a vez dos servidores relatarem as conquistas e as demandas.

A exemplo de outras reuniões com servidores, o prefeito ouviu atentamente cada um dos diretores, fez perguntas, tirou dúvidas e deixou muito clara a sua intenção de continuar implementando melhorias, desde as situações mais simples até as mais complexas, na parte estrutural e, principalmente, no atendimento.

Resultado

Ao final, Hildon Chaves disse que reunião foi extremamente produtiva. “Nós tivemos a oportunidade de conversar cara a cara com a grande maioria dos diretores das unidades de saúde da Capital, conversamos sobre os avanços, sobre o que precisa ser feito, muitos relataram problemas sérios de infraestrutura, que serão resolvidos pelas reformas das unidades de saúde que já estão em andamento, a maioria já em fase de licitação”, afirmou

Também na ocasião, conversaram sobre a planificação da saúde, que é um programa do Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Albert Einstein, o qual está capacitando os servidores de quatro unidades inseridas no programa, que é uma nova forma de fazer saúde.

Também participaram da reunião, os secretários (titular e adjunto) da SGG, Basílio Leandro e Devanildo Santana, a secretária-adjunta da Semusa, Marilene Penatti e o presidente da Emdur, Thiago Tezzari.

Comdecom

