O setor energético está em crescente expansão e, cada vez mais, conta com novas fontes de energia, daí a exigência de que as pessoas que trabalham nessa área mantenham-se atualizadas, formando uma permanente opção de mão de obra qualificada. Para oportunizar a formação desses profissionais, em Rondônia, o Grupo Energisa firmou parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e tem ajudado a manter o programa Escola de Energia, para requalificação de instrutores e formação de novos profissionais.

“A Energisa tem grande interesse no programa, uma vez que, na condição de distribuidora e transmissora de energia elétrica, prima pela capacitação de novos alunos em cursos de Eletricistas de Rede de distribuição e Eletricista Predial”, explica Jéssica Farias Cabral, da Coordenação de Educação e Treinamento. “O programa visa potencializar a formação profissional, fortalecendo o conhecimento técnico específico do setor de energia elétrica nos cursos oferecidos pelo Senai, buscando ampliar as possibilidades de contratação dos profissionais qualificados para o setor de energia e mercado de trabalho”, acrescenta.

O programa teve início em 2016 e, em três anos, tem contribuído efetivamente para a formação de mão de obra qualificada, preparada para atuação setor elétrico. “a Escola de Energia está ativa nos seguintes estados: Paraíba, Sergipe, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre, com investimentos de R$ 4.809.702,00”, destacou Jéssica Farias Cabral.

Segundo ela, a Energisa, além de doar equipamentos para funcionamento dos laboratórios, atua na capacitação dos instrutores. “A parceria é fundamental para melhoria dos centros de treinamentos, com doação de materiais e equipamentos necessários à instrução dos alunos”.

Capacitação

O aluno do curso técnico em Eletrotécnica vai aprender a aplicar medidas para uso eficiente de energia elétrica e de fontes alternativas, a fazer instalações de sistemas elétricos, entre outras atividades. Esse profissional pode trabalhar, por exemplo, em empresas de geração, transmissão e distribuição de energia; companhias que atuam na instalação, manutenção, comercialização e utilização de equipamentos e sistemas elétricos, assim como em grupos de pesquisa que desenvolvam projetos na área de sistemas elétricos.

