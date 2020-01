O site do Sistema Seleção Unificada (Sisu) apresentou instabilidade

Na manhã de ontem (21), primeiro dia de inscrições do Sistema Seleção Unificada (Sisu), o site do programa apresentou instabilidade. Muitos estudantes relataram, nas redes sociais, os problemas gerados no momento de fazer login como erros ao acessar a página do participante, para escolher os cursos e, outros, ainda, visualizavam apenas o layout da página, sem nenhuma informação.

Entretanto, mesmo com as inconsistências, 826 mil inscrições foram registradas no primeiro dia de cadastro, segundo o Ministério da Educação (MEC). Ainda de acordo com o órgão, 128 instituições estão ofertando, ao todo, 237 mil vagas.

Saiba como fazer a inscrição

O aluno que realizou as provas do Enem e tirou nota maior que zero na redação deve acessar a página do Sisu e escolher até dois cursos em uma instituição pública de ensino.

Aqueles com notas satisfatórias para a primeira opção de curso serão selecionados. Caso contrário, poderão, ainda, ser contemplados com a segunda opção.

Depois de selecionado, o participante deverá realizar a matrícula até o dia 4 de fevereiro, mesmo prazo para os alunos que optarem por entrar na lista de espera.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Comentários

comentários