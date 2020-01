Em Rondônia, tempo instável, com chuvas a qualquer momento. Alta probabilidade de chuvas intensas.

A umidade ar mínima, durante a tarde, oscila, entre 65 e 85%, no sul e no oeste rondoniense, e, entre 60 e 80%, nas demais áreas.

Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de nordeste e de noroeste.

Temperaturas:

– Porto Velho, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Ariquemes, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Vilhena, mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Costa Marques e Guajará-Mirim, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Cacoal, Ji-Paraná e Jaru, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC.

FASES DA LUA

Atual: minguante.

Próximas (horário de Rio Branco):

nova, no dia 24 de janeiro, às 16h42min;

quarto-crescente, no dia primeiro de fevereiro, às 20h42min;

cheia, no dia 9 de fevereiro, às 2h33min;

quarto-minguante, no dia 15 de fevereiro, às 17h17min;

nova, no dia 23 de fevereiro, às 10h32min.

PLANETA VISÍVEL

Você pode ver, neste dias, o planeta Vênus, que é o ponto mais brilhante no céu. Olhe para o lado oeste, onde o Sol se põe, logo no início da noite. Vênus está, no início da noite, a, aproximadamente, 45 graus acima do horizonte.

ESTAÇÕES DO ANO

Atual: verão, começou no último dia 21 de dezembro e vai até 19 de março.

Próximas (horário de Rondônia):

– outono, a partir do dia 19 de março de 2020, às 23h50min;

– inverno, a partir do dia 20 de junho de 2020, às 17h44min;

– primavera, a partir do dia 22 de setembro de 2020, às 9h31min;

– verão, a partir do dia 21 de dezembro de 2020, às 6h2min.

SOL

Porto Velho: Nasce às 6h11min e se põe às 18h43min.

