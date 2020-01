A Hidrelétrica Santo Antônio já pagou mais de R$ 450 milhões em royalties, desde que começou a gerar energia, em março de 2012. No ano passado, foram pagos mais de R$ 82 milhões, de janeiro a novembro (os dados de dezembro ainda não foram contabilizados). A previsão para este ano de 2020 é de que sejam pagos mais de R$ 100 milhões.

Os royalties, Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH), são uma compensação permanente que as hidrelétricas pagam pela utilização da água para gerar energia. No caso da Hidrelétrica Santo Antônio, o valor pago é dividido entre a Prefeitura de Porto Velho, que recebe 65% do valor, o governo de Rondônia, que recebe 25%, e a União com 10% do valor. Os royalties serão pagos pela Hidrelétrica Santo Antônio durante todo o período de concessão da usina que vai até 2043.

Comentários

comentários