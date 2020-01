Prefeitura está implantando o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos –PMAA

Uma equipe da Semagric, coordenada pela engenheira florestal Joana D’Arc do Nascimento, iniciou nessa semana o ciclo de reunião com produtores rurais inseridos na modelidade agricultura familiar, com o objetivo de fazer o pré-cadastro para inclusão no Programa Municipal de Aquisição de Alimentos, criado pela administração Hildon Chaves nesse ano e que ficará sob a gerência da Semagric.

O PMAA deverá alcançar pelo menos cem pequenos produtores de alimentos, que serão distribuídos à associações e entidades beneficentes devidamente cadastradas. Essas entidades promovem a distribuição dos alimentos à famílias carentes nos bairros da cidade.

Segundo o titular da Semagric, Luiz Cláudio da Agricultura, o Programa Municipal complementa o programa estadual e o federal, beneficiando um número cada vez maior de pequenos produtores, contribuindo para a segurança alimentar de milhares de famílias.

“Nós conseguimos inserir recursos no orçamento desse ano para implantar o PMAA e queremos iniciar em breve a compra de alimentos, que será feita a cada 15 dias”, esclareceu Luiz Cláudio.

