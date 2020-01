Três dos suspeitos vieram de Wuhan, na China, cidade epicentro da doença. Quatro pessoas estão internadas sob observação em Lima, capital do país

O governo do Peru anunciou na segunda-feira (27) que detectou quatro possíveis casos de coronavírus no país, sendo que três dos suspeitos de estarem com a doença vieram da cidade de Wuhan, na China, origem da epidemia que assusta o mundo.

A ministra de Saúde do Peru, Elizabeth Hinostroza, informou que as quatro pessoas estão em observação em um setor isolado do Hospital Casimiro Ulloa, que fica em Lima, capital do país.

O governo do Peru havia informado na semana passada que estava pronto para diagnosticar casos de coronavírus. Os sintomas da doença, batizada provisoriamente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2019-nCoV, são parecidos com os de uma gripe, mas acompanhados de febre, cansaço, tosse seca e dificuldade para respirar.

Coronavírus pelo mundo

No total, 106 pessoas morreram e mais de 2 mil foram infectadas pelo vírus na China. Fora do país, já são 47 casos confirmados: Tailândia (8); Estados Unidos, Austrália e Taiwan (5); Japão, Malásia, Singapura e Coreia do Sul (4); França (3); Vietnã (2); Camboja, Canadá e Nepal (1).

Na América do Sul, há uma suspeita de infecção no Equador, de um cidadão chinês, de 49 anos. O Brasil descartou seis possíveis casos, o último deles nesta segunda-feira.

