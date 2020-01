A noite de sábado (25) no estacionamento do Arena da Floresta em Rio Branco capital do Acre, mais precisamente na pista de caminhada da Arena Rio Branco, cuja extensão inicia no quadrilhódromo e estende até a rotatória da Avenida Amadeo Barbosa, foi marcada com muito funk, drogas e bebidas por um grupo de amigos.

Vazou nas redes sociais na noite deste domingo (26) vários vídeos do ‘inferninho’ em via pública, e o que chama a atenção nas imagens é uma jovem sob efeito de entorpecente dançando funk despida e em cima de uma caminhonete.

Veja o vídeo:



com informações ac 24 horas

