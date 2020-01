Contribuinte pode parcelar o valor do imposto em até 12 vezes no cartão de crédito ou em 10 vezes no boleto

A Prefeitura de Porto Velho alerta aos contribuintes para que fiquem atentos aos prazos para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto. Quem pagar em cota única até 31 de janeiro, terá o valor reduzido em 20%. Quem deixar para 28 de fevereiro, terá somente 10%. O contribuinte que optar por pagar a cota única somente em março, ou parcelar, não terá qualquer desconto.

Para facilitar a vida dos munícipes, o secretário municipal de fazenda, João dos Santos, informa que, por orientação do prefeito Hildon Chaves, vários meios estão sendo disponibilizados, inclusive o pagamento com cartões de crédito e de débito. No crédito, por exemplo, o valor do IPTU poderá ser parcelado em até 12 vezes. Se quitar a primeira parcela até 31 de janeiro, também ganha o desconto de 20%. No boleto parcela em 10 vezes, mas sem desconto.

Caso o carnê não tenha chegado, o cidadão pode retirar a 2ª via pelo site www.Semfazonline.com. Além disso, a Prefeitura está atendendo em quatro locais na capital para impressão do carnê do IPTU 2020. São eles: na Biblioteca Viveiro das Letras (av. Jatuarana, 5.068, bairro Cohab); Praça Céu (rua Antônio Fraga Moreira, 1.706 – 1.770, bairro Juscelino Kubitschek), Tudo Aqui no Porto Velho Shopping (na Rio Madeira com Calama) e na Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) à avenida 7 de Setembro, 744, centro.

