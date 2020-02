Acumulada há dez concursos regulares consecutivos, a Mega-Sena coloca em jogo na noite de hoje um prêmio estimado em R$ 70 milhões no sorteio do concurso 2230, que tem início marcado para as 20h (horário de Brasília), transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube, além de provável exibição simultânea pela RedeTV!.

O valor do prêmio principal deu um largo salto em relação ao último sorteio, cuja premiação disponível era de quase R$ 47,4 mi, porque este é um concurso com final “0”, que recebe parte da arrecadação das cinco edições anteriores (assim como acontece aos concursos com final “5”).

Tirando da conta a Mega da Virada, realizada no último dia do ano passado, a última vez que um concurso regular teve uma aposta contemplada na faixa da sena foi no dia 19 de dezembro de 2019, quando uma aposta de Franca (SP) levou sozinha mais de R$ 40 milhões. Ou seja, o ano de 2020 ainda não teve ganhadores do prêmio principal na Mega-Sena.

