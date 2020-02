PMs, policiais rodoviários, civis, Bptran, além de membros do Detran, Infraero e Semtran participam do curso

Está sendo ministrado desde a manhã de segunda-feira (3) na Escola do Legislativo (EL), da Assembleia Legislativa (ALE), presidida pelo deputado Laerte Gomes (PSDB), o curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) um dos mais procurados e a segunda língua oficial do Brasil. As aulas estão sendo aplicadas na sede da escola em Porto Velho.

Participam do curso de Libras membros da Polícia Militar (PM), Polícia Militar de Trânsito (Bptran), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (PC), Infraero, Semtran e Detran. O curso terá 40 horas/aula de duração e será encerrado no próximo dia 14, após avaliação pela equipe de pedagogia da escola e entrega dos certificados de participação aos alunos.

O curso de capacitação em Libras, segundo o diretor geral da escola, Fábio Ribeiro está entre ao mais bem frequentados devido a sua importância no cotidiano das pessoas. “A linguagem dos surdos, hoje, não é restrita, como em passado recente. O serviço público, comércio, indústria, profissionais liberais e os demais segmentos da sociedade têm em Libras a garantia de comunicação segura e da interatividade pessoal, por isso a participação cada vez maior da sociedade no aprendizado”, afirma.

Estão participando do curso básico de Libras na escola da ALE cinco membros da PRF, oito do Detran, cinco da PM de Trânsito, dois da Infraero, sete da PC, dois da Semtran e dezessete da PM. As aulas estão sendo aplicadas das 8h às 12h na sede da escola na rua Major Amarante, 390, na capital.

A escola oferece dezenas de cursos a servidores públicos estadual, federal e municipal. As vagas excedentes são abertas à comunidade e são gratuitos. Na matrícula o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó de 400g ao Banco de Leite (BL). O leite arrecadado é distribuído a entidades beneficentes, previamente cadastradas na EL e que atendam idosos e crianças com idade acima de um ano.

