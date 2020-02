O brother Petrix Barbosa terá que deixar a casa do ‘Big Brother Brasil 2020’ até sexta-feira para prestar depoimento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), de Jacarepaguá. O ginasta é acusado de assédio pelo seu comportamento no reality com as meninas da casa. A notícia foi divulgada pelo site Hugo Gloss.

De acordo com o site, a Polícia Civil enviou um comunicado afirmando que o brother teria que comparecer a DEAM. A delegacia entregou ao departamento jurídico da TV Globo a intimação para Petrix. Segundo a polícia, caso o ginasta não seja eliminado na terça-feira, ele terá que sair da casa para prestar o depoimento. A eliminação do paredão do ‘BBB20’ vai ocorrer amanhã após a novela ‘Amor de Mãe’.

Depois de grande pressão popular diante do comportamento de Petrix Barbosa, a diretora-geral das DEAMS, a delegada Juliana Emerique disse que “nenhum assédio será tolerado”.

Fonte: TUPI.FM

