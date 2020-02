O ginasta artístico Petrix Barbosa foi eliminado na noite desta terça-feira (4) no ‘Big Brother Brasil 20’. No paredão, ele teve 80,27% de votos do público para sair do programa. Durante o prazo entre a definição do paredão (no domingo, 2) e a eliminação, as redes sociais ficaram repletas de campanhas contra ele, que foi acusado pelo menos duas vezes de assédio, entre outras polêmicas.

Os outros concorrentes no paredão ficaram muito abaixo. O futebolista Hadson teve 18,63%, o hipnotista Pyong somou 0,66% e o ator Babu ficou com 0,44%.

Desde o começo do programa, Petrix se envolveu em polêmicas e acusações de assédio. Em uma festa, ao dançar com Bianca Andrade, ele sacudiu os seios da blogueira, que estava bêbada. Ela disse no confessionário que não se sentiu incomodada. O público, apesar disso, pediu a eliminação dele.

Depois, na última quarta-feira (29), os participantes estavam conversando na sala e Flayslane se encontrava sentava no chão quando Petrix chegou dançando na cabeça dela. O público voltou a pedir a exclusão do ginasta. Ele foi apenas advertido.

Ironicamente, Petrix, que é ginasta profissional, ganhou visibilidade porque denunciou casos de abuso sexual cometido pelo ex-técnico da seleção Fernando de Carvalho Lopes, em abril de 2018. Um ano depois, o treinador foi banido do esporte.

Petrix também foi alvo de críticas após concordar com os colegas que as participantes deste ano não eram tão bonitas. E ainda estaria envolvido na estratégia de os homens investirem nas participantes comprometidas para queimar a imagem delas perante o público.

Nesta terça, a hashtag #ForaPetrix reuniu milhares de comentários.

Na segunda-feira (3), a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um procedimento para apurar possíveis casos de assédio ocorridos no ‘BBB 20’. “A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá entregou a intimação ao jurídico da TV Globo nesta segunda-feira, 3. O depoimento está marcado para a sexta-feira, 7”, informou a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Rio.

