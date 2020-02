Em Rondônia, tempo quente, mas ventilado, com chuvas passageiras e pontuais, que podem ser fortes e acompanhadas de raios em algumas áreas.

A umidade ar mínima, durante a tarde, oscila, entre 50 e 70%, no sul e no oeste rondoniense, e, entre 60 e 80%, nas demais áreas.

Os ventos sopram, entre fracos e moderados, com rajadas, da direção noroeste e variações do norte.

Temperaturas:

– Porto Velho, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Ariquemes, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Vilhena, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Costa Marques e Guajará-Mirim, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Cacoal, Ji-Paraná e Jaru, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC.

DAVI FRIALE

O TEMPO AQUI

