Além da queridinha do país, a Caixa também sorteou a Quina, Lotofácil e Loteria Federal; confira as loterias desta quarta-feira, 5 de fevereiro

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (5/2), quatro loterias: os concursos 5189 da Quina; o 1925 da Lotofácil; o 2231 da Mega-Sena e a extração 5465-8 da Loteria Federal. Aberto para o público, o sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 80 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04-13-25-40-53-57.

