Nesta segunda-feira (10), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) recebeu a visita institucional do presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), Paulo Kiyochi Mori, do juiz secretário-geral, Rinaldo Forti e dos juízes auxiliares, Guilherme Baldan e Álvaro Kalix Ferro.

As autoridades pontuaram 2020 como um ano de muitos desafios e conversaram sobre vários gargalos que envolvem a economia do Estado. Entre os assuntos, a saúde financeira do Iperon, a dívida da Energisa, Caerd e a importância da união dos poderes para solucionar os problemas que podem representar riscos econômicos para Rondônia.

Os impactos da Reforma da Previdência na carreira dos juízes e promotores também foi outro assunto abordado durante a conversa. Segundo o presidente Laerte Gomes, o projeto já está pronto para o Governo mandar para a Assembleia. O deputado ressaltou que em um primeiro momento o ideal é construir um projeto que cause menos dano possível.

Após o encontro, o presidente Laerte Gomes colocou a Assembleia Legislativa à disposição do TJ-RO para contribuir no que for preciso e da mesma forma, o magistrado também disse que o Tribunal de Justiça estará à disposição da Casa de Leis.

A deputada Cássia Muleta (Pode) e o deputado Ezequiel Neiva (PTB) também participaram do encontro.

Fotos: Diego Queiroz-ALE/RO

