A produção de energia elétrica em janeiro no Brasil alcançou 68.206,46 MW médios e a Usina Hidrelétrica Jirau contribuiu com 3.540,64 MW. Este resultado equivale a maior geração mensal da história da UHE e representou 5,2% de toda a energia do país neste período. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico e coloca Jirau em posição de destaque como a 3ª maior geradora, acompanhada por Itaipu Binacional e UHE Belo Monte.

O Presidente da UHE Jirau, Edson Silva, explica que diversos fatores influenciaram no recorde de produção de energia. “Temos um time técnico muito qualificado, tecnologia de alta performance na operação e um planejamento anual muito assertivo para o cronograma de manutenção das nossas máquinas, garantindo assim, máxima disponibilidade para geração de energia no período úmido”, destaca Silva.

De acordo com o Diretor de Operação da UHE Jirau, Isac Teixeira, durante todo o mês de janeiro, a Usina manteve suas 50 Unidades Geradoras disponíveis e, adicionalmente, o sistema de transmissão para escoamento da produção vem operando adequadamente. Cada Unidade Geradora pode produzir até 75 MW, somando uma capacidade instalada de 3.750 MW, total suficiente para atender mais de 40 milhões de pessoas ou 10 milhões de residências.

