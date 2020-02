O poeta e ator Carlos Macedo, o Mado, apresentará, numa livre interpretação, poesias do livro ‘Sobra das Noites’ do poeta Adaides Batista, o Dadá. O espetáculo antecederá a apresentação do cantor e compositor Silvinho, nesta terça-feira, 11 de fevereiro, a partir das 19 horas, no Mercado Cultural.

“Vamos fazer uma performance a partir de poesias do livro ‘Sobra das Noites’ do poeta e compositor popular Dadá do Areal. Vamos citar também no trabalho partes de musicada do Dadá. Vamos mostrar um pouco do trabalho do Dadá e incentivá-lo a voltar aos palcos. Estamos precisando da sua música e do sua poesia forte e denunciadora nesses tempos difíceis em que estamos veivendo”, disse o poeta Mado.

Entres as poesias constam ‘Banquete’, ‘ Meditação Desmedida’, ‘Do abraço’ , ‘Ao poeta’, essa oferecida ao poeta francês Baudelaire: “Quantas noite não perdeu nobre poeta/ Ao fazer-se escravo triste desse mundo/ e às vezes, transvestiu-se em vagabundo/ para entender a torpeza dessa terra”.

“Foi um espaço concedido pelos gestores do Mercado Cultural para a poesia. Muitos reclamaram que no Mercado Cultural só existe espaço para a música, deixando as outras artes, como artes visuais e literárias de lado. Essa é uma demonstração que o Mercado Cultiual está aberto a todas as artes e na terça-feira feira, dia 11 de fevereiro, a partir das 19 horas, é primeiro passo para que o espaço seja também da poesia”, disse o poeta Adaides Batista, o Dadá.

Jornalista Dadá Adaídes Batista

Comentários

comentários