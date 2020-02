Prefeito apresenta nova gestão do transporte escolar da Zona Rural

Prefeito ofereceu capacitação aos diretores das escolas e representantes dos conselhos

O prefeito Hildon Chaves, apresentou nesta terça-feira (11), no Prédio do Relógio (sede do poder executivo), o novo modelo de gestão do transporte escolar terrestre da área rural.

Este novo modelo permite que os serviços sejam descentralizados, ou seja, vai evitar a burocracia nos processos de contratação e a superlotação de demandas na Secretaria de Educação (Semed), assim oferecendo a comunidade a liberdade de escolher os melhores profissionais para realizarem os serviços.

Para estruturar o novo modelo de transporte, o prefeito reuniu representantes dos Conselhos Escolares de 29 (vinte e nove) escolas municipais, com o intuito de apresentar a aquisição dos 146 (cento e quarenta e seis) ônibus 0 km que farão o trajeto escolar aos alunos da zona rural.

Durante toda esta terça-feira, os diretores e representantes dos conselhos municipais, também participarão de uma capacitação para que resolvam junto à comunidade os procedimentos de contratações dos monitores e motoristas dos ônibus, através de chamamento público de acordo com a lei.

De acordo com o prefeito Hildon Chaves, este novo modelo é uma revolução na educação da zona rural de Porto velho, que vinha passando por dificuldades desde as gestões anteriores.

“Hoje estamos descentralizando os serviços, para que o transporte rural não chegue em um novo colapso, agora a própria população realizará a fiscalização, os diretores, representantes dos conselhos, técnicos e os pais dos alunos, não tem como dar errado, também estamos oferecendo a capacitação dos diretores e membros dos conselhos para que eles contratem os motoristas e monitores da própria comunidade, este é um novo momento do transporte escolar na capital “, disse o prefeito.

Com previsão de funcionamento em abril, os ônibus escolares já estão sendo fabricados, no momento estão sendo inspecionados pelo Imetro 62 ônibus adaptados 0 km, que tem previsão de chegar em Porto Velho até o final deste mês, já em março mais 55 ônibus devem chegar. Os ônibus têm capacidade de transportar 59 alunos em comparação com os antigos que não passava de 40 alunos.

O superintendente da Controladoria Regional da União, Miguel Maurício, esteve presente durante o evento e enfatizou a importância desta mudança no transporte educacional do município.

“Este problema já vem se arrastando por muitos anos, antes da gestão do prefeito Hildon, eu vim da agricultura e conheço a realidade dos distritos e sei o desafio que é, vamos encarar isso com responsabilidade e maturidade e que seja realmente um marco na história da educação em Porto Velho”, disse o superintendente.

Representando o Ministério Público do Estado de Rondônia, o promotor de educação Alexandre Santiago, explanou que este é uma nova etapa do transporte coletivo e agradeceu ao prefeito por sempre informar ao MPRO sobre as decisões, assim contribuindo para a fiscalização junto ao órgão.

“A educação não é algo que se deva totalmente ao governo, é algo muito maior e que envolve todo mundo, hoje estamos encerrando uma página difícil para todos nós, vamos confiar que estamos iniciando uma nova etapa do transporte escolar, agradeço o convite para o conhecimento e informação para as fiscalizações de todas as partes”, pontuou o promotor.

Também estiveram presentes o secretário de educação, Márcio Felix, sua secretária-adjunta, Gláucia Negreiros, o presidente da Câmara Municipal de Porto Velho Edwilson Negreiros (PSB), a superintendente de gestão dos gastos públicos, Valéria Jovânia, e a ouvidora geral do município Luciane Szymczak, entre outros.

Comdecom

