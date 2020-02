Através do programa ‘Regularizar é Progresso’, a Prefeitura de Porto Velho entregou na manhã de último (9), 648 títulos de legitimação fundiária de propriedade a famílias do bairro Rosalina de Carvalho, zona leste da cidade.

A solenidade de entrega foi realizada na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisco Elenilson Negreiros e contou com a presença do prefeito Hildon Chaves, do secretário de Regularização Fundiária e Habitação (Semur), Edemir Brasil, do adjunto Gustavo Nobre e das centenas de beneficiados.

Foi com muita alegria que as famílias receberam o documento que comprova legalmente a titularidade de seus imóveis. Sabendo da importância do programa, o prefeito garantiu que pretende superar o número de documentos entregues em 2019, que foi de 2.060 títulos.

“Primeiramente eu parabenizo a Semur pelo empenho nos procedimentos administrativos do programa. Nossos servidores vem atuando com total dedicação a fim de garantirem a entrega desses títulos, preferencialmente em nome das mulheres, já que elas tem mais responsabilidade do que o homens. Eu sei que dessa maneira esse bem da família vai permanecer para as próximas gerações” frisou Hildon, lembrando ainda que os distritos também estão sendo contemplados, a exemplo de Nova Califórnia que já recebeu e de União Bandeirantes, que receberá em breve.

Entre 2017 e 2019, a Prefeitura entregou 6.239 títulos. Ainda este mês a previsão é de repassar mais outros 3.500 em União Bandeirantes, o maior distrito da capital. O cronograma de 2020 ainda prevê a entrega dos documentos nos bairros Calama, Flodoaldo Pontes Pinto e Paraíso e nos empreendimentos habitacionais Arco Íris, Veredas e FHINIS.

