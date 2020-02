O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), intermediou uma reunião de trabalho entre o secretário estadual de Educação, Suamy Vivecananda, com diretores de escolas da regional de Ji-Paraná, na semana passada.

Na pauta do encontro, a possibilidade de investimentos e de ações que podem ocorrer ainda neste ano nas escolas, com o aumento de repasses e convênios, a ser definido de acordo com a capacidade orçamentária, ou ficar para o próximo ano, com a previsão de inclusão na peça orçamentária.

“Muitos diretores de escolas estaduais nos procuram e relatam algumas dificuldades e algumas demandas, que necessitam de investimentos governamentais, como reformas e ampliações. Nesse encontro, os diretores puderam mostrar ao secretário algumas dessas necessidades”, explicou Laerte.

O secretário da Seduc esclareceu que o Governo tem a sua programação, e que novos investimentos dependem de disponibilidade no orçamento. “Minha sugestão é que cada unidade escolar apresente seu projeto, formalizando assim a sua necessidade, para que, tão logo seja possível, já possamos ir atendendo, dentro das possibilidades da nossa capacidade de investimento”, completou.

Laerte Gomes se colocou à disposição, caso sejam necessárias a aprovação de alguma lei para que o orçamento possa ser direcionado para novos investimentos, por exemplo.

