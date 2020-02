Parlamentar destinou recurso em atendimento à solicitação do vereador

Na manhã desta terça-feira (11), o presidente Laerte Gomes (PSDB) recebeu a visita do vereador de Chupinguaia, Rubinho do Novo Plano (PV). No encontro, o parlamentar atendeu demanda apresentada pela liderança e confirmou a destinação de emenda de sua autoria, no valor de R$ 240 mil.

“O vereador Rubinho é um grande parceiro nosso lá em Chupinguaia, em especial, no distrito de Novo Plano. Dessa emenda de R$ 240 mil, o vereador atenderá o Conselho Tutelar do município com a aquisição de um carro e para isso investirá R$ 40 mil. O valor restante ele decidirá junto com a comunidade do Novo Plano”, ressaltou o presidente.

De acordo com o deputado, os R$ 200 mil restantes, ou serão aplicados na cobertura da quadra esportiva do Novo Plano, com uma contrapartida da Prefeitura de Chupinguaia, ou na aquisição de tubos armcos para substituir as pontes de madeiras do distrito.

O vereador Rubinho agradeceu o parlamentar pelo recurso disponibilizado e ressaltou que o presidente Laerte Gomes já destinou outras emendas para atender demandas do município e região.

“Graças à parceria que temos com o presidente, já conseguimos adquirir uma ambulância para o município e sete tubos armcos que já foram instalados. E como não poderia ser diferente, mais uma vez, venho apresentar nossas necessidades e contar com o apoio do presidente Laerte. Agradeço pela força e parabenizo pelo seu trabalho a frente da Assembleia Legislativa”, concluiu o vereador.

