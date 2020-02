Na tarde desta quarta-feira (13), o presidente Laerte Gomes (PSDB) recebeu a primeira visita oficial do novo presidente do Tribunal de Contas de Rondônia (TC/RO), conselheiro Paulo Curi Neto. Também estiveram na visita institucional o vice-presidente do órgão, conselheiro Benedito Antônio Alves, o presidente da 2ª Câmara, conselheiro Edilson de Sousa Silva e o ouvidor, conselheiro Francisco Carvalho da Silva. No encontro, Paulo Curi Neto expôs seu planejamento de trabalho durante o mandato na presidência do Tribunal de Contas e levantou, junto com os demais conselheiros, questões importantes para o Estado como a saúde financeira do Iperon. “Essa é uma preocupação tanto da Assembleia Legislativa quanto do Tribunal de Contas. Nós do Poder Legislativo estamos à disposição do órgão para colaborar no que for necessário para tratarmos do problema que hoje representa o Iperon”, declarou Laerte Gomes. O parlamentar também explanou sobre suas ações no primeiro ano de gestão na presidência da Casa de Leis e destacou os avanços conquistados durante 2019, entre os quais, a economia de R$ 50 milhões, fruto do planejamento do deputado, em comum acordo com os demais deputados, baseado em uma plataforma que priorizou cortes de despesas e demais gastos. “Estamos também trabalhando em uma reforma administrativa que, sem dúvida, representará uma Assembleia Legislativa ainda mais transparente, eficiente e produtiva”, informou o parlamentar. O parlamentar ainda comentou sobre a contratação de mais 40 aprovados no concurso público da Assembleia Legislativa e afirmou que para 2020, a ideia é manter a mesma linha de trabalho, voltada para a economia. “E convido o presidente Paulo Curi Neto e todos os demais conselheiros do Tribunal de Contas para participarem da abertura do ano legislativo que acontecerá no próximo dia 18 de fevereiro, durante sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa”, concluiu o presidente Laerte Gomes que agradeceu a visita institucional à Casa de Leis.

Comentários

comentários