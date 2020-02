Parlamentar destinou emenda de R$ 150 mil para investimentos no esporte e na infraestrutura do município

O presidente Laerte Gomes (PSDB) se reuniu em seu gabinete, durante está semana, com o vereador de Alto Alegre dos Parecis, Cido Mota (PSB) e o secretário Municipal de Esportes, Luiz Carlos Alves. No encontro, as lideranças apresentaram demandas do município.

“O Mota é um parceiro político nosso lá em Alto Alegre dos Parecis e ele, junto com o secretário Luiz Carlos, vieram reivindicar recursos para suprir as demandas do município. Atendendo às solicitações, confirmei uma emenda parlamentar de R$ 50 mil para a prefeitura investir no esporte e mais R$ 100 mil para a aquisição de tubos armcos que serão instalados na substituição das pontes de madeira”, explicou o presidente.

As lideranças agradeceram o deputado pelo apoio. “O presidente Laerte Gomes sempre honrou o compromisso dele com nosso município de Alto Alegre dos Parecis, aliás, ele já vem ajudando muito ao longo dos últimos anos”, concluiu o vereador Cido Mota.

